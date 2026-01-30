İsrail’de İran alarmı: Netanyahu 'gizli güvenlik' toplantısı yaptı

İsrail basınına göre, Batı Kudüs'te gerçekleştirilen toplantıda ABD'nin muhtemel İran saldırısı ele alındı.

Netanyahu, üst düzey danışmanları ve savunma kurumlarının yetkilileriyle İran konusunda istişarelerde bulundu.

İsrailli yetkililer, sınırlı bir saldırının İran'daki rejimi devireceğine inanmazken ABD Başkanı Donald Trump'ın da aynı görüşü paylaştığını düşünüyor; bu nedenle de ABD'nin İran'a muhtemel saldırısının özellikle nükleer ve füze programlarına odaklanacağını değerlendiriyor.

Habere göre, ABD'nin İran'a sınırlı bir saldırısı durumunda bile Tahran yönetiminin İsrail'i hedef alacağı, Tel Aviv'in ise buna güçlü bir şekilde yanıt vereceği düşünülüyor.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, bölgeye yönelen tüm ABD askeri varlıkları yerlerine ulaştığında, Trump'ın İran'a yönelik saldırı için talimat vermesinin beklendiğini söyledi.

Öte yandan, İran'a karşı bölgedeki askeri varlığını artıran ABD'ye ait bir askeri geminin İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'na yanaştığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Trump'ın son açıklamalarından sonra ABD'nin İran'a saldırı ihtimali nedeniyle İsrail ordusu savunma ve saldırı hazırlıklarını artırdı.

İran meselesi bu sabah Tel Aviv'de İsrail ordusundan üst düzey yetkililerin düzenlediği haftalık durum değerlendirme toplantısında da ele alındı.

ABD askeri gemisi İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'na yanaşırken ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, "Bu adım, Washington ile Tel Aviv arasındaki askeri ve güvenlik koordinasyonunu güçlendirmek için atıldı" ifadesini kullandı.