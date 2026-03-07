İsrail’den Beyrut’a ultimatom: Bedel ödersiniz

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik tehditlerinin sürmesi halinde Lübnan’ın ağır sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ve üst düzey savunma yetkilileriyle yaptığı güvenlik değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan topraklarından askerlerine ya da yerleşimlerine yönelik saldırılara izin vermeyeceğini söyledi.

Katz, Lübnan yönetiminin Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşması kapsamında Hizbullah’ı silahsızlandırma taahhüdünü yerine getirmediğini savundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’a seslenen Katz, “Anlaşmayı uygulama ve Hizbullah’ı silahsızlandırma sözü verdiniz ancak bu gerçekleşmiyor. Biz daha fazla adım atmadan önce harekete geçin” ifadelerini kullandı.

“TOPRAK TALEBİMİZ YOK”

İsrail’in Lübnan’dan herhangi bir toprak talebi olmadığını söyleyen Katz, ancak yıllarca süren sınır ötesi saldırıların yeniden başlamasına da izin vermeyeceklerini belirtti.

Katz, Hizbullah liderlerine de sert mesaj verdi. Hizbullah’ın eski lideri Hasan Nasrallah’ı hedef alan Katz, “Nasrallah Lübnan’ı nasıl yok ettiyse, bu yolda devam edilirse Naim Kasım da aynı sonucu doğurur” dedi.

İsrail, Hizbullah’ın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sırasında İsrail’e roket ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemesinin ardından Lübnan’da askeri operasyonlarını sürdürüyor.