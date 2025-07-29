İsrail'den dünyaya meydan okuma: Savaş sürecek, Filistin Devleti olmayacak

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, uluslararası gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını sona erdirmeye yönelik hiçbir dış baskıya boyun eğmeyeceğini belirtti.

Sa’ar, “Ne kadar baskı yapılırsa yapılsın, bu savaş sona ermeyecek. Hamas’ın Gazze’de kalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Sa’ar, özellikle Avrupa ülkelerinin yürüttüğü diplomatik baskıların "çarpıtılmış bir kampanya" olduğunu savundu.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM, HAMAS DEVLETİ DEMEKTİR”

İsrailli bakan, uluslararası toplumun Filistin Devleti kurulması yönündeki taleplerini de açıkça reddetti:

“Bugün bir Filistin devleti kurmak demek, bir Hamas devleti kurmak demektir. Bir cihat devleti. Bu olmayacak.”

Bu söylem, ABD ve AB başta olmak üzere birçok ülkenin uzun süredir savunduğu iki devletli çözüm önerisine doğrudan meydan okuma olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA ÜLKELERİNE TEPKİ

Sa’ar, bazı Avrupa ülkelerini de sert ifadelerle eleştirdi. Açıklamasında, Avrupa hükümetlerinin politikalarının kendi ülkelerindeki “büyük Müslüman nüfusun baskısıyla şekillendiğini” öne sürdü:

“İsrail’i memnuniyetle feda ediyorlar. Sadece iç siyasi dengeleri korumak için.”

Sa’ar, Avrupa’nın 1938’de Nazi Almanyası karşısında Çekoslovakya’yı “feda ettiği” Münih Anlaşması’na atıf yaparak, “İsrail 21. yüzyılın Çekoslovakya’sı olmayacak” dedi.

“ATEŞKES ŞANSINI ZEDELİYORSUNUZ”

Dışişleri Bakanı Sa’ar, uluslararası baskıların yalnızca İsrail’i değil, ateşkes ve rehine anlaşması ihtimalini de sabote ettiğini savundu:

“Baskılar, Hamas’a değil bize yöneltiliyor. Bu, anlaşma şansını doğrudan baltalıyor ve yeni bir askeri tırmanışa zemin hazırlıyor. Kendi varlığımızı, bazı ülkelerin iç politik kaygıları uğruna feda etmeyeceğiz. Kendi çıkarlarımızdan ödün vermeyeceğiz.”