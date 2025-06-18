İsrail'den İran açıklaması: Hedefimize ulaşana kadar devam

İsrail’in açıklamasına göre, İran’ın Bat Yam kentine pazar sabahı gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında dokuz sivil, üçü çocuk olmak üzere hayatını kaybetti.

Bu saldırının ardından Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Bat Yam’da düzenlenen bir bilgilendirme toplantısında İtalya, Hindistan, Kanada, İspanya, Norveç, İsveç ve Polonya gibi ülkelerin büyükelçilerine hitap etti.

Sa’ar, İran’ın İsrail saldırılarına yanıt olarak sivil yerleşimleri hedef almasının “büyük bir stratejik hata” olduğunu belirtti.

“İran, bilinçli olarak sivilleri hedef alarak saldırılara karşılık vermeye çalışıyor. Bu, ciddi bir hatadır.”

Sa’ar ayrıca herhangi bir müzakere sürecinin yürütülmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bilmenizi isterim ki şu anda hiçbir görüşme yapılmıyor. Bu operasyon, hedeflerimize ulaşana kadar sürecek.”

İsrail Savunma Bakanı Katz da gün içinde yaptığı açıklamada, "Tahran’daki bir sonraki hedefin sırası yakında gelecek" diyerek gerilimi daha da artırdı.