İsrail’den İran ve Lübnan’a saldırı: Hizbullah komutanı öldürüldü, nükleer tesis vuruldu

İsrail ordusu (IDF), Lübnan’da düzenlenen bir hava saldırısında İran Devrim Muhafızları’na bağlı ve Hizbullah’ın füze biriminde görev yapan bir komutanın öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ayrıca İran’da nükleer faaliyetlerle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü bir tesisi de hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, İran Devrim Muhafızları üyesi Ebu Zerr Muhammedi, bu hafta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldü.

IDF, Muhammedi’nin Hizbullah ile İran yönetimi arasında askeri koordinasyonda “merkezi bir rol” oynadığını ve örgütün füze kapasitesinin geliştirilmesinde önemli bir isim olduğunu öne sürdü.

İsrail ordusu ayrıca Muhammedi’nin Hizbullah’ın stratejik silahları konusunda “kilit bir otorite” olarak görüldüğünü belirtti.

NÜKLEER ARAŞTIRMA TESİSİ VURULDU

İsrail ordusu, son günlerde İran’da düzenlenen hava saldırılarında Tahran yakınlarında bulunan ve “Taleghan kompleksi” olarak adlandırılan bir tesisin de vurulduğunu açıkladı.

IDF, bu tesisin İran’ın gizli nükleer silah geliştirme programı olduğu iddia edilen AMAD Projesi kapsamında kullanıldığını ve burada gelişmiş patlayıcıların geliştirilmesi ile hassas deneylerin yürütüldüğünü ileri sürdü.

İsrail ordusuna göre söz konusu tesis Ekim 2024’te, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısına karşı düzenlenen misilleme operasyonlarında da hedef alınmıştı.

IDF, İran’ın daha sonra tesisi yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalar yürüttüğünü tespit ettiklerini belirterek son saldırının İran’ın nükleer programını zayıflatmayı amaçlayan operasyonların bir parçası olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu açıklamasında, “İran rejimi nükleer silah geliştirmek için gerekli kapasiteyi ilerletmeye yönelik çabalarını sürdürdü” ifadelerine yer verdi.