İsrail’den Lübnan’a ultimatom: Toprakları ele geçirip bunu kendimiz yapacağız

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, üst düzey İsrail ordusu (IDF) komutanlarıyla yaptığı güvenlik değerlendirmesinin ardından yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın son günlerde İsrail’e yoğun roket saldırıları düzenlediğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı, “Dün Hizbullah İsrail Devleti’ne ağır saldırılar düzenledi. İsrail ordusu da Beyrut’un güney banliyöleri Dahiyye başta olmak üzere Lübnan genelindeki Hizbullah hedeflerine güçlü şekilde karşılık verdi” dedi.

Katz, Lübnan Cumhurbaşkanı’na da açık bir mesaj verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Lübnan cumhurbaşkanına, Lübnan hükümeti topraklarını kontrol etmeyi ve Hizbullah'ın kuzeydeki toplulukları tehdit etmesini ve İsrail'e ateş açmasını engellemeyi başaramazsa, bu toprakları ele geçirip bunu kendimiz yapacağımızı söyledim.”

Katz ayrıca kendisi ile Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, İsrail ordusuna Lübnan’daki askeri faaliyetlerin genişletilmesine yönelik hazırlık yapılması talimatı verdiğini açıkladı.

İsrail hükümetinin hedefinin, kuzeydeki yerleşimlerde güvenlik ve sakinliği yeniden sağlamak olduğunu belirten Katz, bölgedeki askeri operasyonların genişleyebileceğinin sinyalini verdi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.