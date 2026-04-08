İsrail’den Lübnan mesajı: Saldırılar sürecek

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD-İran arasında geçici ateşkesin sağlanmasının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Saar, Alman mevkidaşı Wadephul'a "Lübnan'ın İran toprağı ve ateşkesin bir parçası olmadığını” söylediğini kaydetti.

ABD ve İsrail’in birlikte İran yönetiminin nükleer silah elde etmesini engellemek için kararlılık sergilediğini iddia eden Saar, söz konusu kararlılığın diplomatik çabalara da yansıyacağını aktardı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada Bakan Saar, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkes sürecine şüpheyle yaklaştığını vurguladı.

Saar, "Henüz hiçbir şey bitmiş değil. ABD ve İran'ın pozisyonları arasındaki uçurumun kapatılabileceğini mümkün görmüyorum" dedi.

Ateşkesin sürdürülebilirliğine ilişkin iyimser olmadığını belirten Saar, İran ile mevcut durumun nihai bir sonuca ulaşmaktan uzak olduğunu ifade etti.