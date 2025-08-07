İsrail'den Mescid-i Aksa giriş yasağı: Başmüftü uzaklaştırıldı

Kudüs İslami otoritesinin en üst düzey dini ismi olan Muhammed Ahmed Hüseyin, İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'dan altı ay süreyle uzaklaştırıldı.

Filistinli yetkililer kararın 25 Temmuz’da verdiği bir hutbede İsrail’in Gazze’deki kuşatmasını ‘aç bırakma politikası’ olarak nitelemesinden sonra alındığını belirtiyor.

Başmüftü, 1982'den bu yana Mescid-i Aksa'da eğitim ve ibadet faaliyetlerinde bulunuyor ve 2006 yılından beri Kudüs’ün resmi müftüsü olarak görev yapıyor.

“AÇ BIRAKMA POLİTİKASI” ELEŞTİRİSİ

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Başmüftü Hüseyin’e önce sekiz günlük bir yasak getirildi, ardından bu süre altı aya çıkarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA ise, bu kararın Hüseyin’in 25 Temmuz'da verdiği ve Gazze'deki insani duruma dair sert eleştiriler içeren hutbesi sonrasında alındığını bildirdi.

İsrail makamları ise Hüseyin’in bir ‘güvenlik tehdidi’ oluşturduğunu savunuyor. Müftünün avukatı Halidun Nicem, Al-Monitor’a yaptığı açıklamada, yasağın kaldırılması için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurmayı düşündüklerini belirtti.

GAZZE’DE AÇLIK UYARISI: YARDIM YETERSİZ

Birleşmiş Milletler ve çok sayıda insani yardım kuruluşu, haftalardır Gazze'de artan açlık ve yardım eksikliği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yardım geçişlerinin yetersizliğinden ve kaotik güvenlik koşullarından dolayı bölgede ciddi bir insani kriz yaşandığı belirtiliyor.

BM’ye göre, Mayıs sonundan bu yana çoğu İsrail ateşiyle olmak üzere yaklaşık bin 400 Filistinli yardım beklerken hayatını kaybetti.

İsrail ise sivilleri hedef almadığını, sadece askeri noktalara uyarı ateşi açtığını öne sürüyor.

Müftüye yönelik yasağın, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa bölgesine yaptığı tartışmalı ziyaretin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Bakan Ben-Gvir, geçtiğimiz pazar günü Aksa yerleşkesine girerek burada dua ettiğini açıkladı. Bu tür ziyaretler hem dini açıdan hem de siyasi anlamda oldukça hassas olarak değerlendiriliyor.