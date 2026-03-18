İsrail’den nükleer tesis yakınına saldırı: Rusya’dan 'radyolojik risk' uyarısı

18.03.2026 17:20:00
Dış Haberler Servisi
Rusya, İran’daki Buşehr Nükleer Santrali yakınlarına düzenlenen saldırıyı sert sözlerle kınadı. Moskova, ABD ve İsrail’e İran’ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılara son verme çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, saldırının faal durumdaki reaktörün yalnızca birkaç metre yakınında gerçekleştiğini belirterek, bunun “sorumsuz ve kesinlikle kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Zaharova, Buşehr Nükleer Santrali’nin iç çevresine yönelik saldırının bölgede ciddi radyolojik risk yarattığını savundu. 

Nükleer tesislerin hedef alınmasının öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Zaharova, bu tür saldırıların Ortadoğu’daki kırılgan güvenlik ortamını daha da tehlikeli hale getirdiğini ifade etti.

Moskova yönetimi, açıklamasında ABD ve İsrail’e İran’ın nükleer altyapısına yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

Rusya, uzun yıllardır Buşehr Santrali’nin inşası, işletilmesi ve kapasite artırımı süreçlerinde İran’la yakın işbirliği yürütüyor.

Öte yandan İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na yaptığı bildirimde, saldırının tesiste herhangi bir hasara ya da yaralanmaya yol açmadığını aktardı.

İran’ın en önemli nükleer enerji tesislerinden biri olan Buşehr Santrali, ülkenin sivil nükleer programında kritik bir yere sahip bulunuyor.

