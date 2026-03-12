İsrail’e iki cepheli saldırı: İran füzeleri, Lübnan’dan roketler

İsrail ordusunun açıklamasına göre İran’dan ateşlenen balistik füzeler İsrail’e doğru ilerliyor.

Bu nedenle Tel Aviv ve çevresi başta olmak üzere ülkenin merkezinde önümüzdeki dakikalarda sirenlerin çalabileceği uyarısı yapıldı.

Yetkililer, hava savunma sistemlerinin olası füze tehdidine karşı devreye alındığını belirtti.

Öte yandan İsrail’in kuzeyindeki Celile (Galilee) bölgesinde de alarm sirenlerinin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusu, bunun Lübnan’dan fırlatılan roketler ve şüpheli bir insansız hava aracı saldırısı nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı.

İlk askeri değerlendirmelere göre saldırıda kullanılan füzelerin büyük bölümünün İsrail’in hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Yetkililer, hem İran’dan gelen füze saldırılarında hem de Lübnan’dan atılan roketlerde herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.