İsrail, Filistinli tutukluları serbest bıraktı: Gazze'ye otobüsler geçiş yaptı

İsrail, uzun süreli hapis cezalarını çeken 250 Filistinli tutukluyu serbest bırakmaya başladı. Otobüslerle taşınan tutuklular, Ofer Cezaevi'nden çıkıp kısa süre sonra Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı.

Yerel medya kuruluşları, Ramallah'ta büyük bir kalabalık ve sağlık görevlilerinin toplandığını görüntüledi.

Ayrıca, Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail'de tutuklu bulunan bin 718 Filistinli de serbest bırakılıyor.

Filistinli Tutsaklar Derneği’ne göre, ilk otobüs Gazze’ye geçiş yaptı.

Gazze'nin Khan Younis bölgesindeki Nasser Hastanesi önünde, serbest bırakılan tutsakları bekleyen kalabalıklar oluştu.