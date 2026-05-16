İsrail: Hamas komutanı İzzeddin el-Haddad öldürüldü

İsrail, Gazze ve Lübnan’daki saldırılarını ateşkes anlaşmalarına rağmen sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın dün yaptığı "Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı İzzeddin el-Haddad, hava saldırısının hedefi oldu" iddiasının ardından bir açıklama daha geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İzzeddin el-Haddad’ın öldüğü bildirildi. Açıklamada, Haddad’ın "7 Ekim’deki katliamın mimarlarından biri" olduğu belirtilirken, Gazze Şehri’nde düzenlenen "nokta atışı" bir saldırıyla hedef alındığı ifade edildi.

IDF, Haddad’ın son dönemde "örgütün askeri kanadının kapasitesini yeniden inşa etmek ve İsrailli siviller ile İsrail askerlerine yönelik çok sayıda saldırı planlamak için çalıştığını" öne sürdü.

Açıklamada ayrıca, "Savaş boyunca Haddad, Hamas’ın elindeki çok sayıda İsrailli esirin tutulmasında rol aldı. Haddad, esir sistemini yönetiyor ve öldürülmesini engellemek amacıyla çevresinde esirler bulunduruyordu" denildi.

Hamas’ın en uzun süre görev yapan komutanlarından biri olan Haddad’ın, örgüte kuruluşunun ilk dönemlerinde katıldığı belirtildi.

IDF, İzzeddin el-Haddad’ın "Hamas liderliğiyle yakın ilişkiler sürdürdüğünü, Gazze’deki Hamas yönetiminde merkezi bir rol oynadığını ve 7 Ekim olaylarının planlanması ve uygulanmasını yöneten, ayrıca İsrail ordusuna karşı yürütülen operasyonları idare eden son üst düzey komutanlardan biri olduğunu" iddia etti.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad'ın (Ebu Suhayb) İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini resmen duyurarak, İsrail’e karşı “direniş yürüyüşünün” süreceğini vurguladı.

Hareketin resmi sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı görüntülü açıklamada, "Hamas, Filistin halkına, Arap ve İslam ümmetine ve dünyadaki tüm özgür insanlara, Filistin halkının en büyük mücahitlerinden biri olan, uzun bir cihat ve işgale karşı mücadele yolculuğunun ardından şehit düşen İzzeddin el-Kassam Tugayları Genel Komutanı İzzeddin el-Haddad (Ebu Suhayb) için taziyelerini iletiyor" ifadelerini kullandı.

Kasım, Haddad’ın “Filistin’in dağlarından bir dağ olarak kalacağını” belirterek, onun “modern Filistin devriminin tarihindeki büyük isimlerin yanında yer aldığını”, bunlar arasında İzzeddin el-Kassam, Muhammed Dayf ve Yahya Sinvar’ın bulunduğunu ifade etti.

“Haddad'ın şehadeti büyük bir kayıptır, ancak bu yürüyüş devam etmektedir” diyen Kasım, “Filistin’in özgürlüğü uğruna bedel ödeyen erkeklerden oluşan uzun kervanın, Mescid-i Aksa özgürleşene kadar yoluna devam edeceğini” vurguladı.