Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsrail: Hamas komutanı İzzeddin el-Haddad öldürüldü

İsrail: Hamas komutanı İzzeddin el-Haddad öldürüldü

16.05.2026 16:06:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İsrail: Hamas komutanı İzzeddin el-Haddad öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, dün Gazze Şehri’nde hava saldırısının hedefi olan Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı İzzeddin el-Haddad’ın öldüğü bildirildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İsrail, Gazze ve Lübnan’daki saldırılarını ateşkes anlaşmalarına rağmen sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın dün yaptığı "Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı İzzeddin el-Haddad, hava saldırısının hedefi oldu" iddiasının ardından bir açıklama daha geldi. 

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İzzeddin el-Haddad’ın öldüğü bildirildi. Açıklamada, Haddad’ın "7 Ekim’deki katliamın mimarlarından biri" olduğu belirtilirken, Gazze Şehri’nde düzenlenen "nokta atışı" bir saldırıyla hedef alındığı ifade edildi. 

IDF, Haddad’ın son dönemde "örgütün askeri kanadının kapasitesini yeniden inşa etmek ve İsrailli siviller ile İsrail askerlerine yönelik çok sayıda saldırı planlamak için çalıştığını" öne sürdü. 

Açıklamada ayrıca, "Savaş boyunca Haddad, Hamas’ın elindeki çok sayıda İsrailli esirin tutulmasında rol aldı. Haddad, esir sistemini yönetiyor ve öldürülmesini engellemek amacıyla çevresinde esirler bulunduruyordu" denildi.

Hamas’ın en uzun süre görev yapan komutanlarından biri olan Haddad’ın, örgüte kuruluşunun ilk dönemlerinde katıldığı belirtildi. 

IDF, İzzeddin el-Haddad’ın "Hamas liderliğiyle yakın ilişkiler sürdürdüğünü, Gazze’deki Hamas yönetiminde merkezi bir rol oynadığını ve 7 Ekim olaylarının planlanması ve uygulanmasını yöneten, ayrıca İsrail ordusuna karşı yürütülen operasyonları idare eden son üst düzey komutanlardan biri olduğunu" iddia etti.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad'ın (Ebu Suhayb) İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini resmen duyurarak, İsrail’e karşı “direniş yürüyüşünün” süreceğini vurguladı.

Hareketin resmi sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı görüntülü açıklamada, "Hamas, Filistin halkına, Arap ve İslam ümmetine ve dünyadaki tüm özgür insanlara, Filistin halkının en büyük mücahitlerinden biri olan, uzun bir cihat ve işgale karşı mücadele yolculuğunun ardından şehit düşen İzzeddin el-Kassam Tugayları Genel Komutanı İzzeddin el-Haddad (Ebu Suhayb) için taziyelerini iletiyor" ifadelerini kullandı.

Kasım, Haddad’ın “Filistin’in dağlarından bir dağ olarak kalacağını” belirterek, onun “modern Filistin devriminin tarihindeki büyük isimlerin yanında yer aldığını”, bunlar arasında İzzeddin el-Kassam, Muhammed Dayf ve Yahya Sinvar’ın bulunduğunu ifade etti.

“Haddad'ın şehadeti büyük bir kayıptır, ancak bu yürüyüş devam etmektedir” diyen Kasım, “Filistin’in özgürlüğü uğruna bedel ödeyen erkeklerden oluşan uzun kervanın, Mescid-i Aksa özgürleşene kadar yoluna devam edeceğini” vurguladı.

İlgili Konular: #israil #Hamas

İlgili Haberler

Trump duyurdu: IŞİD’in ikinci ismi öldürüldü
Trump duyurdu: IŞİD’in ikinci ismi öldürüldü ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Nijerya güçlerinin ortak operasyonuyla, terör örgütü IŞİD’in dünya genelindeki ikinci ismi olduğunu öne sürdüğü Abu Bilal el-Minuki’nin öldürüldüğünü açıkladı. Trump, operasyonun Nijerya’da düzenlendiğini belirtirken, “Küresel IŞİD faaliyetleri ciddi şekilde zayıfladı” ifadelerini kullandı.
Trump’tan İran’a açık tehdit: Her şeyi iki günde yok edebiliriz
Trump’tan İran’a açık tehdit: Her şeyi iki günde yok edebiliriz ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın direncini hafife almadığını, ancak isterse İran'ın altyapısını "iki günde yok edebileceklerini" iddia etti.
Trump’tan Tayvan uyarısı: Çok şiddetli çatışma çıkabilir
Trump’tan Tayvan uyarısı: Çok şiddetli çatışma çıkabilir ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Tayvan konusunda "bir bağımsızlık mücadelesinin yaşanmasını istemediğini" söyledi.
İran’dan Trump’a rest: 40 gün savaştılar, sonucu gördüler
İran’dan Trump’a rest: 40 gün savaştılar, sonucu gördüler İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin, "40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır." dedi.