İsrail’in kara harekâtı genişliyor: Siviller ölüm ve açlık kıskacında

İsrail ordusu Gazze’nin en büyük kenti olan Gazze Şehri’ni tank ve savaş uçaklarıyla vurdu. Birleşmiş Milletler saldırıların “yeni bir göç dalgası” yarattığını duyururken, bölgedeki hastanelerin çökme noktasına geldiği bildirildi.

AFP muhabirleri ve görgü tanıkları, Gazze halkının yaya olarak, araçlarla ve eşek arabalarıyla güneye doğru akın ettiğini aktardı. Yanlarına alabildikleri az sayıdaki eşyalarıyla yola çıkan siviller, artan bombardıman ve kesintisiz ateş altında hayatta kalmaya çalışıyor.

Gazze Şehri’nde 32 yaşındaki Aya Ahmed, 13 akrabasıyla birlikte sığındıkları evden “Topçu ateşi, hava saldırıları, insansız hava araçlarının silahları… Bombardıman hiç durmuyor. Bizi güneye gitmeye zorluyorlar ama orada neyle yaşayacağız?” sözleriyle yaşananları anlattı.

“HASTANELER ÇÖKÜYOR”

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X platformundan yaptığı açıklamada, “Askeri operasyonlar ve tahliye emirleri, travma yaşamış aileleri insana yaraşmaz daracık alanlara sıkıştırıyor” dedi.

Ghebreyesus, yoğun saldırılar nedeniyle hastanelerin yardım alamadığını ve çökmenin eşiğine geldiğini vurguladı.

Gazze’deki hastaneler, geceki İsrail saldırılarında üçü çocuk en az 12 kişinin öldüğünü açıkladı. Gazze Sivil Savunma Ajansı ise çarşamba günü 64 kişinin yaşamını yitirdiğini, bunların 41’inin Gazze Şehri’nde olduğunu duyurdu.

İsrail ordusu ise Gazze Şehri’nin yanı sıra güneydeki Refah ve Han Yunus bölgelerinde “Hamas’a ait altyapıları” hedef aldığını açıkladı. Ancak medya kısıtlamaları ve bölgeye erişimdeki zorluklar nedeniyle taraflardan gelen bilgilerin bağımsız doğrulaması yapılamıyor.

İsrail, ABD destekli kara harekâtını salı günü başlatmıştı. Hedefin, Hamas’ın Gazze Şehri’ndeki varlığını ortadan kaldırmak olduğu belirtiliyor.

SOYKIRIM SUÇU

Birleşmiş Milletler soruşturması, İsrail’i Gazze’de “soykırım” işlemekle suçladı ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bazı üst düzey yetkililerin bu suça teşvikte bulunduğunu belirtti. İsrail ise raporu “çarpıtılmış ve yanlış” olarak nitelendirdi.

Soruşturma başkanı Navi Pillay, İsrailli liderlerin bir gün yargılanacağını umduğunu söyleyerek, “1994 Ruanda soykırımıyla benzerlikler görüyorum” dedi. İspanya da Gazze’deki insan hakları ihlallerini soruşturacağını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne destek vereceğini açıkladı.

İsrail ordusu çarşamba günü Salahaddin Caddesi üzerinden “geçici tahliye koridoru” açtığını duyurdu. Ancak siviller, ulaşım maliyetlerinin bin doları bulduğunu belirtiyor.

BM’ye göre ağustos sonunda yaklaşık 1 milyon kişi Gazze Şehri ve çevresinde yaşıyordu; İsrail, bunların 350 bininin bölgeden ayrıldığını bildiriyor.

Bir Gazze sakini Muhammed el-Danf, “Yeter artık, yaşamak istiyoruz, ölmek istemiyoruz. Kim dedi ölmek istediğimizi? Netanyahu’ya söyleyin: Ölmek istemiyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İSRAİL İÇİNDE TEPKİLER

Gazze’de tutulan esirlerin aileleri de Kudüs’te Netanyahu’nun evinin önünde protesto düzenledi. Oğlu Hamas’ın elinde olan Ofir Braslavski, “Oğlumu geri getireceğinize söz verdiniz ama tam tersini yaptınız” diyerek Başbakan’a seslendi.

Ekim 2023’teki Hamas saldırısında 251 kişi rehin alınmış, bunlardan 47’sinin hâlen Gazze’de olduğu, 25’inin ise öldüğü açıklanmıştı. Saldırılarda 1.219 kişi hayatını kaybetmişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre İsrail’in misilleme saldırılarında şu ana kadar en az 65 bin 141 kişi öldü. BM, bu verileri “güvenilir” olarak kabul ediyor.