İsrail medyası duyurdu... Gazze görüşmeleri yarın Kahire’de başlıyor!

İsrail’in en çok izlenen televizyon kanallarından Kanal 12’ye göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Mısır’a doğru yola çıktı.

ABD adına müzakerelere, Trump’ın Gazze için çözüm planını hazırlayan isimlerden biri olan damadı Jared Kushner’ın da katılabileceği belirtildi. İsrail heyetine ise, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun güvendiği isimlerden, Stratejik Planlama Bakanı Ron Dermer’in başkanlık etmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath televizyonunun ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre de; Hamas heyeti bu akşam Trump’ın önerisi doğrultusunda ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereler için Kahire’ye gidecek.