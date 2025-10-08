İsrail ordusundan Suriye’nin güneyine baskın

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın habere göre, sabah saatlerinde üç askeri araçtan oluşan İsrail konvoyu Doğu Samdaniye köyüne doğru ilerledi.
Doğu Samdaniye köyü ile El-Ecraf kasabası arasında geçici kontrol noktası kuran İsrail askerleri, sivilleri aramaya başladı.
Yaklaşık yarım saat süren ihlalin ardından İsrail güçleri bölgeden çekildi.
Ayrıca, Kuneytra’nın kuzeyindeki Cibata el-Haşeb köyünde odun toplayan bir sivil İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaralandı.
Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'ten bu yana İsrail ordusunun Suriye topraklarına 1000'den fazla hava saldırısı ve 400’ü aşkın kara baskınları düzenlediğini belirtmişti.