İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi: 3 Suriyeli asker öldü

22 Temmuz 2022 Cuma, 09:31

Suriye'nin başkenti Şam'a İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.32'de Şam çevresindeki Suriye güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz işgal altındaki Golan yönünden gelen düşman füzelerin bazılarını düşürdü" ifadesi kullanıldı.

Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, Suriye ordusundan 3 askerin öldüğü ileri sürüldü.

Başkent Şam ve kırsalında, Suriye ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suriye, İsrail'in 2 Temmuz'da da Suriye'nin batısındaki Tartus iline saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü.

İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.