İsrail Savunma Bakanı Katz: Hamaney’i ortadan kaldırmak savaşın hedefi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bu sabah Holon’da bir yerleşim bölgesine isabet eden İran füzesi sonrası olay yerinde yaptığı açıklamada, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i “modern Hitler” olarak nitelendirdi ve “artık yaşamaması gerektiğini” söyledi.

“Eğer İsrail Holokost zamanında var olsaydı, Hitler’i yok ederdik” diyen Katz, Hamaney’in İsrail’in varlığına açıkça karşı çıktığını ve sivillere yönelik saldırıların doğrudan onun emriyle gerçekleştiğini ileri sürdü:

“Bir diktatör olan Hamaney, İsrail’in yok edilmesini açıkça hedefleyen bir ülkenin başında. Bu adamın yaşamasına izin verilemez. Eğer Holokost sırasında İsrail devleti ve bir İsrail ordusu olsaydı, Hitler’in sığınağına girer, onu çıkarır ve yok ederdik. Bugün de aynı durumla karşı karşıyayız. Hamaney, modern Hitler’dir.”

“SAVAŞIN HEDEFİ: HAMANEY'İ ORTADAN KALDIRMAK”

Katz, gazetecilerin soruları üzerine İsrail’in savaş hedeflerinin sadece nükleer tehditleri ortadan kaldırmakla sınırlı olmadığını, doğrudan Hamaney’in fiziksel olarak ortadan kaldırılmasının da hedefler arasında olduğunu ifade etti:

“Savaşın amaçları nükleer tehdidi ortadan kaldırmak, yıkım kaynaklarını yok etmek ve füze tehditlerini etkisiz hale getirmektir. Bu hedefler doğrultusunda, ordumuz ne yapması gerektiğini biliyor. Bu adamın artık yaşamaması gerektiği çok açık.”

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD’li yetkililer, bu hafta yaptıkları açıklamalarda İsrail’in Hamaney’e yönelik suikast planının daha önce gündeme geldiğini, ancak dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından veto edildiğini aktardı.

Trump ise daha sonra yaptığı açıklamada, “Şimdilik onu öldürmeyeceğiz” diyerek olasılığı dışlamadı.