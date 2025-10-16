İsrail-Suriye arasında perde arkası diplomasi: Eli Cohen'in naaşı iade edilecek mi?

HTŞ'nin kontrolündeki Şam yönetiminden bir yetkili, İsrailli casus Eli Cohen’in naaşının İsrail’e iade edileceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ancak yetkili, iki ülke arasında bu konuda görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.

The Media Line’a konuşan yetkili, “Görüşmeler devam ederken belirli bir tarih veya lojistik detay üzerinde konuşmak doğru olmaz. Bu mesele son derece hassas bir siyasi ve güvenlik çerçevesinde ele alınıyor; medyaya sızmalar veya spekülasyonlar süreci zedeleyebilir” dedi.

Açıklama, İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth’un, Cohen’in kalıntılarının “yakında iade edilebileceğini” ve bunun “Şam’dan bir jest” olarak değerlendirildiğini yazmasının ardından geldi.

Haberde, bu gelişmenin iki ülke arasında gizli güvenlik görüşmeleriyle bağlantılı olduğu iddia edilmişti.

Yedioth Ahronoth’un haberine göre, olası iade süreci Suriye ile İsrail arasındaki yeni bir güvenlik anlaşması müzakereleriyle ilişkilendiriliyor.

Gazete, Şam yönetiminin temsilcisi Ahmed Şara'nın bir ay önce yaptığı “Görüşmeler yakında sonuç verebilir” açıklamasının ardından diplomatik temasların hız kazandığını aktardı.

EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Eli Cohen’in eşi Nadia Cohen, İsrail basınına yaptığı açıklamada, eşiyle ilgili haberleri “umut verici” olarak değerlendirdi.

“Artık Eli’nin bedenini talep etmenin zamanı geldiğine inanıyorum. Suriye’de yaşananlar daha fazla esneklik ve iletişim olanağı sağlıyor.”

Cohen, Mossad’a ulaştığını ancak kurumun kendisine “resmî bir bilgi bulunmadığını” söylediğini belirterek, “Yine de umudumu asla kaybetmiyorum” dedi.

MOSSAD'IN 'GİZLİ' OPERASYONU

Bu gelişmeler, birkaç ay önce Mossad’ın Suriye’den Eli Cohen arşivini geri getirdiğini duyurmasının ardından geldi.

İsrail basınına göre, “stratejik bir ortakla” yürütülen gizli operasyonda yaklaşık 2 bin 500 belge, fotoğraf ve kişisel eşya İsrail’e taşındı.

Söz konusu belgeler arasında, Cohen’in idamından önce yazdığı vasiyet, Şam'daki evinin anahtarları, sahte pasaportlar ve Mossad operasyon talimatları da yer alıyordu.

ELİ COHEN KİMDİR?

İsrailli casus Eli Cohen, 1960’lı yıllarda Şam’da uzun süre gizli faaliyet yürütmüş, 1965’te Suriye’de yakalanarak 18 Mayıs 1965’te idam edilmişti.

Cohen’in cesedinin nerede gömülü olduğu bugüne kadar resmî olarak açıklanmadı.

Şam yönetimi ile Tel Aviv arasında bu konuda dolaylı temaslar sürdüğü iddia edilse de, her iki hükümet de şu ana kadar resmî bir teyit açıklaması yapmadı.