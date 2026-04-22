İsrail-Suriye sınırında tansiyon yükseldi: Yerleşimciler sınırı geçti, ordu müdahale etti

Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli yerleşimci, bu kez de kısa süreliğine Suriye sınırını geçerek ülke topraklarına girdi.

İsrail ordusu, grubun daha sonra bölgeden çıkarıldığını açıkladı.

Kendilerine “Bashan Pioneers” adını veren aktivistler, Suriye’nin Hader kasabası yakınlarında bir binaya barikat kurduklarını ve İsrail hükümeti Suriye’de yerleşim kurulmasını onaylayana kadar burada kalacaklarını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri açıklamasına göre yaklaşık 40 aktivist, Suriye topraklarında 500 metre kadar ilerledi.

Bölgeye sevk edilen İsrailli askerler grubu geri getirerek polise teslim etti.

İsrail ordusu olayın sert şekilde kınandığını belirterek, sınır ihlalinin hem sivilleri hem de askerleri tehlikeye atan suç niteliğinde bir eylem olduğunu bildirdi.