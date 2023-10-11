Yayınlanma: 11.10.2023 - 14:04

Güncelleme: 11.10.2023 - 14:04

İsrail-Filistin savaşı devam ederken, hava yolları şirketlerinden tek tek açıklamalar gelmeye başladı. Peki, İsrail uçuşları iptal mi? İsrail uçuşları durdurul mu? İsrail'e uçuşlar ne zaman açılacak?

İSRAİL UÇUŞLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Telaviv seferlerinin ikinci bir bildirime kadar durdurulduğunu duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

PEGASUS İSRAİL UÇUŞLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Pegasus Hava Yolları, İsrail uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı. Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "İsrail'de yaşanan mevcut durum nedeniyle İsrail kalkışlı ve varışlı seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.