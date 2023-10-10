Son dakika... THY'nin ardından Pegasus da İsrail seferlerini durdurdu
Son dakika haberi... Pegasus Hava Yolları, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail kalkışlı ve varışlı seferlerine ikinci bir bildirime kadar ara verdiğini duyurdu. THY de uçuşları durdurduğunu açıklamıştı.
Pegasus Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesabından, 7 Ekim 2023 ve öncesinde satın alınan, 7-31 Ekim veya bu tarihleri kapsayan İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletler hakkında açıklama yapıldı.
Değerli Misafirlerimizin Dikkatine,— Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) October 10, 2023
İsrail’deki mevcut koşullar sebebiyle tüm İsrail kalkışlı ve varışlı seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir.
Ücretsiz değişiklik, açığa alma ve iptal ile ilgili detaylı bilgi ve sunulan haklarınıza link’ten ulaşabilirsiniz:… pic.twitter.com/41fETXW225
Açıklamada, "İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletleri ücretsiz olarak açığa alabilir veya iptal ederek kesintisiz iade alabilir, ücretsiz olarak tarih değişikliği yapabilirsiniz. Bilet işlemlerinizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. 31 Ekim sonrası uçuşlarımıza ilişkin güncel bilgiler için duyurular sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.
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