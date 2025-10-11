İsrail ve Filistinli esirlerin değişimi resmen başladı

İsrail ve Hamas arasında, Cuma günü öğle saatlerinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak belirlenen 72 saatlik esir takası süreci başladı. İsrail kaynakları, Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerinden naklinin başlatıldığını doğruladı.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth’un haberine göre, İsrailli bir yetkili Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, “Yetkili kurumlar, serbest bırakılacak Filistinli mahkûmların nakline başladı” dedi.

Kaynaklara göre, Hamas da hayatta olan İsrailli rehineleri teslim etmeye hazırlanmaya başladı. Teslimatın önümüzdeki Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

ANLAŞMANIN KAPSAMI

Hamas kaynaklarına göre, öldürülen rehinelerin cenazelerinin teslim edilmesi biraz daha zaman alabilir. Buna karşın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde yaptığı açıklamalarda, “Rehineler; yaşayanlar da ölenler de birlikte dönecek” ifadelerini sıkça yinelemişti.

Bu gelişmeler, İsrail hükümetinin Hamas ile Gazze’deki ateşkes ve İsrail güçlerinin belirlenen hatlara çekilmesi konusunda varılan anlaşmayı onaylamasının ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’ye ilişkin sözde 'barış planı' kapsamında belirlenen 72 saatlik takas süresi, esir değişiminin ana zaman dilimi olarak belirlendi.

Bu çerçevede, Hamas’ın 72 saat içinde 20 İsrailli rehineyi serbest bırakması, ardından İsrail’in, 250 uzun süreli Filistinli hükümlü ve savaş sürecinde Gazze’den tutuklanan 1700 kişiyi serbest bırakması öngörülüyor.

ESİRLERİN SON DURUMU

İsrail Adalet Bakanlığı, serbest bırakılacak 250 kişinin isim listesini yayımladı. Ancak listede Hamas’ın serbest bırakılmasını talep ettiği önde gelen Filistinli liderler yer almadı.

Bu isimler arasında; El Fetih lideri Mervan Bergusi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Genel Sekreteri Ahmed Saadet ve Hamas liderlerinden Hasan Selame bulunuyor.

Gazze’de halen 48 İsrailli esir bulunuyor; bunların 20’si hayatta, 26’sı hayatını kaybetmiş durumda, 2 kişinin akıbeti ise bilinmiyor.

FHKC Genel Sekreteri Ahmed Saadet

ŞARM EL ŞEYH MUTABAKATI

Anlaşma, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde yapılan dolaylı görüşmelerin ardından imzalandı. Görüşmeler, İsrail ve Hamas heyetleri arasında uluslararası arabulucuların gözetiminde gerçekleştirildi.

Belgeye göre:

- Ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonraki 72 saat içinde, hayatta olan tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılması,

- Karşılığında ise isimleri önceden belirlenmiş Filistinli mahkûmların İsrail hapishanelerinden salıverilmesi kararlaştırıldı.

Operasyonun herhangi bir medya yayını, silahlı gösteri veya kutlama olmadan yapılması koşuluna yer verildi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, takas sürecini sahada tek başına izleyecek ve olası ihlalleri raporlayacak.