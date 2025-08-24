İsrail, Yemen’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile elektrik santrallarını hedef aldı

İsrail, Yemen’deki İran destekli Husilerin geçtiğimiz cuma günü İsrail’e düzenlediği balistik füze saldırısına karşılık verdi.

İsrail ordusu, başkent Sana’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesine ve elektrik santrallarına hava saldırısı düzenledi.

Saldırılardaki can ve mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşkenin, 2 elektrik santralı ve 1 yakıt deposunun vurulduğu bildirilerek, başkanlık sarayının Husilerin askeri operasyonlarının yürütüldüğü bir askeri alanın içinde yer aldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, elektrik santrallarının askeri faaliyetler için önemli bir elektrik tedarik tesisi olarak hizmet verdiğini iddia etti.

İsrail, saldırıda yaklaşık 12 savaş uçağı kullanırken, hedeflere 30'dan fazla bomba attı.