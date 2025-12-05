'Dört başlı canavar' heykeli gericileri kızdırdı, savcılık harekete geçti: 2 kişi gözaltında

Şişli'de Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde Atatürk'ün gericiliğe karşı mücadelesini sembolize eden heykel, sosyal medyada kimi dinci çevreler tarafından hedef gösterildi.

Sözkonusu çevrelerin sosyal medyadaki hedef gösteren paylaşımları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı heykelle ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, başsavcılığın talimatıyla sergi alanında yer alan heykel hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan inceleme başlatıldı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucu, heykeli yaptığı ve sergilediği belirlenen M.K. (45) ile A.E.I. (34) isimli iki kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların, yürütülen işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde sergilenen heykel, 1947'de Mizah isimli dergide yayınlanan ve Atatürk’ün gericiliği sembolize eden 4 başlı yeşil canavarı “İnkılap” kılıcı ile öldürmesine dair illüstrasyondan esinlenerek yapıldı.