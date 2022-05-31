İsrail'den 100 vatandaşına uyarı: İran sizi hedef alabilir, hemen Türkiye'den ayrılın
İsrail Milli Güvenlik Konseyi'nin önceki gün yaptığı açıklamanın ardından İran tehdidi karşısında 100'den fazla vatandaşının bir an önce Türkiye'den ayrılmasını istedi.
Channel 12 News televizyon kanalının haberine göre, İsrail'den gelen açıklamada, geçtiğimiz hafta İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Albay Hasan Sayad Hüdayi'nin öldürülmesi üzerine İran'ın İsrail vatandaşlarına yönelik "intikam saldırısı" gerçekleştirmesi tehdidinin arttığı öne sürülmüştü.
İsrailli güvenlik yetkilileri Türkiye'de ikamet eden yüzden fazla İsrail vatandaşını telefonla doğrudan arayarak İran'ın kendilerini hedef alabileceği uyarısında bulundu ve bir an önce Türkiye'yi terk edip İsrail'e geri dönmeleri çağrısı yaptı. Türkiye'de bulunan İsraillilere yönelik İran tehdidinin çok somut olduğu ve bir saldırının her an söz konusu olabileceği ileri sürüldü.
İsrail istihbarat örgütü Mossad'ın üst düzey İsrailli isimlere ve iş insanlarına yönelik olası İran saldırılarını bertaraf etmeyi başardığının belirtildiği haberde, bunun üzerine İran'ın Türkiye'deki "sıradan İsrail vatandaşlarını" hedef alabileceği ifade edildi.
İsrail Milli Güvenlik Konseyi önceki gün yaptığı açıklamasında "Birkaç haftadır, özellikle de Devrim Muhafızları'nın bir komutanının öldürülmesinden Tahran'ın İsrail'i sorumlu tutmasından bu yana İran'ın dünya genelinde İsraillileri hedef alacağına dair endişeler arttı" demişti.
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen İsrail Milli Güvenlik Konseyi, İran'a komşu olan başka ülkelerin de "bugünlerde İsrail için artan bir risk oluşturduğu" uyarısında bulunmuştu.
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