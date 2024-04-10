Austin'den İsrail'e destek: Herhangi bir delilimiz yok

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Gazze'de binlerce sivili öldürmesinin ve bölgeye gıda girişini engellemesinin "soykırım suçu teşkil etmediğini" savundu.

AA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 08:49
Austin'den İsrail'e destek: Herhangi bir delilimiz yok
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ABD Savunma Bakanı Austin, Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde katıldığı 2025 bütçe oturumunda ABD'nin İsrail'e silah yardımlarını değerlendirdi.

ABD'nin "İsrail'in güvenliğine ve kendini Hamas ile İran gibi diğer tehditlere karşı savunma hakkına önem verdiklerini" kaydeden Austin, yönetim olarak bu konuda çok kararlı olduklarını ve İsrail'e söz verdikleri askeri yardımlara devam edeceklerini söyledi.

İsrail'e koşulsuz destek sağlayan ABD'nin askeri açıdan ciddi şekilde eleştirildiğini hatırlatan bazı senatörlere yanıt veren Austin, İsrail ile uzun süreli savunma ve güvenlik işbirliğine sahip olduklarını ve 7 Ekim 2023'ten sonra bunun değişmediğini belirtti.

Austin, İsrail'in Gazze'de son aylarda 30 binden fazla sivili öldürmesinin ve bölgeye insani yardım girişlerini kesmesinin bir soykırım olup olmadığını soran Senatör Tom Cotton'a, "Soykırım suçu işlendiğine dair herhangi bir delilimiz yok" diye karşılık verdi.

ABD'li bakan, öte yandan, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını ise "savaş suçu" sözleriyle nitelendirdi.

Austin'in Senato oturumu devam ederken katılımcılardan bazıları ABD yönetimini ve ordusunu Gazze politikaları nedeniyle protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan bazı göstericiler Austin'in sözlerini birçok kez yarıda keserken "İnsanlarımızı öldürmeyi durdurun" ve "İsrail'i fonlamayı durdurun" şeklinde sloganlar attı.


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