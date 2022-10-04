İsrail'den Türkiye açıklaması: Anlaşmazlıkları gidermek için üst düzey bir komite oluşturuyoruz

04 Ekim 2022 Salı, 17:56

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, Türkiye ile İsrail ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Şarku'l Avsat'ın haberine göre Irit Lillian, iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının "anlaşmazlıkları gidermek ve bir krize dönüşmesini önlemek" kapsamında "üst düzey bir komite" oluşturmak için çalıştıklarını açıkladı.

Lillian, gelecekte de iki ülkenin birçok konuda farklı düşüncelere sahip olacağını belirterek, "Bu nedenle farklılıkların da bulunduğu, krize dönüşmesini engelleyecek bir çerçeve bulma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin tekrar bozulma olasılığına ilişkin bir soruya yanıt veren Lillian, "Cumhurbaşkanı Erdoğan metodik ve pragmatik olduğunu kanıtladı. İlişkilerimizi geliştirmek için ülkesinin çıkarını gözettiğini açıkça belirtti" dedi.

Lillian, "İki ülkenin siyasi liderlikleri aralarındaki gerilimli ilişkinin normal olmadığını ve fayda vermediğini düşünüyor. İki ülke arasında, Osmanlı İmparatorluğu ile Yahudiler arasındaki tarihsel ilişkilerden ve hatta Nazi Holokost'undan sağ kurtulan Yahudi mültecilerin kabulünden bu yana çok daha fazla ortak nokta var" diye konuştu.

Filistin meselesinde iki ülke arasında derin bir tarihi anlaşmazlık olduğunu kaydeden Lillian, her iki tarafın da diğerinin durumunu anladığı ve bunu değiştirmeye çalışmadığını sözlerine ekledi.