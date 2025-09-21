İsrailli milletvekili protesto edildi: Kalabalığın arasında yere düştü

İsrail’in Kfar Saba kentinde Cumartesi akşamı düzenlenen protestoda Likud Milletvekili Eli Dalal, kalabalığın arasında ilerlerken yere düştü. Olay sırasında dört kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İsrail Polisi, “Kfar Saba’daki yasa dışı protestoda kamu düzenini bozma ve polise saldırı” gerekçesiyle dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Protestocular daha sonra alandan uzaklaştırıldı.

Göstericiler, Likud etkinliği önünde bir araya gelerek, tüm rehinelerin geri dönüşünü garanti edecek bir anlaşma yapılmasını ve Gazze’deki çatışmanın sonlandırılmasını talep etti.

Ayrıca, David Zini’nin İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet’in başına atanmasını da protesto ettiler.

“LİNÇ GİRİŞİMİ GİBİYDİ”

N12 kanalına konuşan Dalal, yaşadıklarını “Bir linçten geçiyor gibiydim. Gözlerde nefret gördüm. Böyle giderse cinayet işlenebilir” sözleriyle aktardı.

Dalal, tartışmaya açık olduğunu ancak şiddetin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Dalal’la görüştüğü ve saldırı karşısında şok yaşadığını ifade ettiği belirtildi.

Netanyahu, “Polisin saldırganları adalete teslim etmesi gerekir. Koalisyon üyelerine yönelik vahşi kışkırtma her geçen gün artıyor” dedi.

Knesset Başkanı Amir Ohana, olayın “protestoların her şeyi, hatta şiddeti bile meşrulaştırmaya çalıştığını” gösterdiğini savundu.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev ise Dalal’a yönelik saldırıyı kınayarak, “Bu bir protesto değil, anarşi. Demokratik değerler içinde şiddete yer yok” dedi ve güvenlik güçlerini “demir yumrukla” müdahaleye çağırdı.