İsrailli şirketten açıklama: Başbakan Johnson'ın ofisinde 'casus yazılım' paniği!
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın İsrail yapımı casus yazılımlar tarafından dinlenildiği tespit edildi. Casus yazılımlarla ilişkilendirilen İsrailli şirket ise iddiaları reddetti.
Dijital güvenlik gözlem şirketi Citizen Lab, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ofisi de dahil olmak üzere hükümetin dijital ağlarına bağlı elektronik cihazlarda İsrail yapımı casus yazılımların tespit edildiğini açıkladı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Citizen Lab'ın yayınladığı açıklamada, casus yazılımın, İsrail menşeili siber teknoloji sirketi NSO Group’a ait virüs olduğu belirtildi. Açıklamanı devamında, “2020 ve 2021’de Birleşik Krallık ağlarında birden fazla şüpheli casus yazılım vakası gözlemlediğimizi Birleşik Krallık hükümetine bildirdik” denildi.
Konuyla ilgili rapora göre, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin Başbakan Johnson’ın Başbakanlık Ofisi’ndeki birkaç telefonu test ettiği, ancak virüslü cihazın hangisi olduğu bulunamadığı belirtildi. Ayrıca casus yazılım tarafından alınan herhangi bir verinin niteliğinin de belirlenemediği aktarıldı.
HÜKÜMETİ UYARDIK
Citizen Lab Direktörü Ron Deibert yaptığı açıklamada, “Kullandığımız çeşitli ağ tarama yöntemlerine dayanarak, Birleşik Krallık ağlarından yayılan virüsleri tespit ettik ve Birleşik Krallık yetkililerine şüphelerimizi ilettik” dedi. Deibert, Başkanlık Ofisi ve Dışişleri Bakanlığı Dairesi gibi ağlarda görülen casus yazılımın Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Kıbrıs ve Ürdün’e bağladıkları bir operatörle ilişkili olduğunu söyledi. Bir İngiliz hükümet sözcüsü ise, “Güvenlik konularında rutin olarak yorum yapmıyoruz” diye konuştu.
NSO Group tarafından yapılan açıklamada, iddiaların doğru olmadığı ve bunların NSO ürünleriyle ilişkilendirilemeyeceği belirtildi.
Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre ise, İsrailli teknoloji şirketi NSO tarafından geliştirilen casus yazılımının 50’den fazla ülkede gazetecileri, politikacıları ve hükümet yetkililerini hedef almak için kullanıldığı ortaya çıkarılmıştı.
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