İstanbul'daki patlama yabancı basında

13 Kasım 2022 Pazar, 17:08

Fransız haber ajansı AFP'nin NTV'ye dayandırdığı haberde, patlamanın Türkiye saati ile 16:00'da gerçekleştiğini bildirdi.

AFP, İstanbul'un merkezinde işlek bir bölgede şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu ve yaralılar olduğunu belirtti.

İngiliz haber ajansı Reuters ise, "İstanbul'un merkezi Taksim bölgesindeki işlek bir yaya caddesinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı ve diğerleri olay yerinden kaçtı" yazdı.

TRT'nin ve Türk basın kuruluşlarından aktarılan haberde, İstanbul'un İstiklal Caddesi'ndeki olay yerine giden ambulans ve polislerin videolarını yayınladı.

Times of İsrael gazetesi, İstiklal patlamasını "İstanbul'un merkezinde büyük bir patlama meydana geldi; en az 11 yaralı var, çok sayıda ölü olmasından endişe ediliyor" başlığıyla yayınladı.

Time of İsrael'in haberine göre, Türk medyası, İstanbul'un popüler yaya caddesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 11 kişinin yaralandığını bildiriyor.

Görüntülerde olay yerine gelen ambulanslar, itfaiye araçları ve polis görülüyor. Patlamanın nedeni henüz net değil. Sosyal medya kullanıcıları dükkanların kapandığını ve caddenin kapatıldığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, olayda zarar gören İsrailli olup olmadığını tespit etmek için Türkiye'deki elçileriyle temas halinde olduğunu açıkladı.