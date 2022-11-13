İstanbul'daki patlama yabancı basında
Yabancı haber ajansları, İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen patlamayı son dakika geçti.
Fransız haber ajansı AFP'nin NTV'ye dayandırdığı haberde, patlamanın Türkiye saati ile 16:00'da gerçekleştiğini bildirdi.
AFP, İstanbul'un merkezinde işlek bir bölgede şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu ve yaralılar olduğunu belirtti.
İngiliz haber ajansı Reuters ise, "İstanbul'un merkezi Taksim bölgesindeki işlek bir yaya caddesinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı ve diğerleri olay yerinden kaçtı" yazdı.
TRT'nin ve Türk basın kuruluşlarından aktarılan haberde, İstanbul'un İstiklal Caddesi'ndeki olay yerine giden ambulans ve polislerin videolarını yayınladı.
Times of İsrael gazetesi, İstiklal patlamasını "İstanbul'un merkezinde büyük bir patlama meydana geldi; en az 11 yaralı var, çok sayıda ölü olmasından endişe ediliyor" başlığıyla yayınladı.
Time of İsrael'in haberine göre, Türk medyası, İstanbul'un popüler yaya caddesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 11 kişinin yaralandığını bildiriyor.
Görüntülerde olay yerine gelen ambulanslar, itfaiye araçları ve polis görülüyor. Patlamanın nedeni henüz net değil. Sosyal medya kullanıcıları dükkanların kapandığını ve caddenin kapatıldığını söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, olayda zarar gören İsrailli olup olmadığını tespit etmek için Türkiye'deki elçileriyle temas halinde olduğunu açıkladı.
Video Haberler
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal'de patlama
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- 'Çiğköfte'de büyük tehlike!
- İstiklal Caddesi'nde patlama
- Tatbikatta AFAD karıştı: Edis'ten yanıt gecikmedi
- SGK'de yolsuzluk itirafı
- Akdeniz'de korkutan deprem
- Pervin Buldan HDP'nin oy oranını açıkladı
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- MHP Diyarbakır'da atama isyanı: Topluca istifa ettiler