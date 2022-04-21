İsveç: NATO'ya katılım sürecini hızlandırmalıyız

21 Nisan 2022 Perşembe, 16:41

Finlandiya ve İsveç, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşın ortasında askeri tarafsızlıklarından vazgeçme ve NATO'ya katılma olasılığı hakkında tartışmaya başlamışlardı. İsveç'ten konuya ilişkin bir açıklama geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç radyosuna verdiği demeçte, ülkenin NATO'ya olası katılımını esas kılacak bir güvenlik politikası raporunun hazırlanmasının hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Söz konusu güvenlik politikası raporunun meclise 31 Mayıs'ta sunulmasının planlandığı belirtilirken, Bakan Ann Linde raporun 13 Mayıs'ta tamamlanması gerektiğini ifade etti.

FİNLANDİYA ÖNCE DAVRANDI

Ann Linde, Ukrayna'daki durumun kötüleşmeye devam ettiğini dile getirerek, Finlandiya'da hükümetin güvenlik raporu analizini meclise sunduğunu söyledi.

Linde ayrıca, ülkedeki anket sonuçlarına atıfta bulunarak, NATO'ya katılmayı destekleyenlerin sayısının Mart'ta %51'den Nisan'da %57'ye yükseldiğini açıkladı.