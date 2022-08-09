İsveçli Başpiskopos Modeus, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını kınadı

09 Ağustos 2022 Salı, 13:36

İsveç'in güneyinde bulunan Vaxjö kenti Başpiskoposu Fredrik Modeus, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını kınadı.

İsveç'te bulunan Paludan, bir haftadır seçim çalışmaları doğrultusunda Müslümanların yaşadığı mahallelerde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştiriyor.

Aşırı sağcı siyasetçinin provokasyonlarına sert tepki gösteren Vaxjö Başpiskoposu Fredrik Modeus, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Müslüman kardeşlerimin kutsal kitabına yapılan bu saygısızlığı kınıyorum. İsveç'te bulunan Müslümanlara şefkatlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

2017'DEN BU YANA KUR'AN-I KERİM YAKMA PROVOKASYONLARI DEVAM EDİYOR

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

2021'de ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam eden Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.

Paludan'ın partisi, 11 Eylül'de İsveç'te yapılacak genel seçimlere de katılacak.