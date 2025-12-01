İsviçre referandumunda iki büyük ret: Kadınlara askerlik ve milyoner vergisi yok

İsviçre’de seçmenler, kadınlara erkeklerle eşit şekilde zorunlu milli hizmet getirilmesini öngören “vatandaşlık hizmeti inisiyatifi”ni referandumda geniş farkla reddetti.

Resmî sonuçlara göre, kantonların yarısından fazlası teklife karşı çıkarak girişimin kabul için gereken çift çoğunluğu sağlayamamasına neden oldu.

Mevcut düzenlemelerde İsviçre'de yalnızca erkekler zorunlu askerlik veya sivil koruma hizmeti yapıyor. Kadınlar gönüllü olarak bu hizmetlere katılabiliyor.

Teklifin savunucuları, kadınlara da zorunlu hizmet getirilmesinin toplumsal dayanışmayı artıracağını savunuyordu. Plan, çevre korunması, gıda güvenliği, yaşlı bakımı gibi alanlarda yeni görevler oluşturmayı hedefliyordu.

Ancak hükümet ve parlamentonun büyük bölümü, uygulamanın maliyetinin yüksek olacağı ve özellikle işgücü piyasasında genç nüfusun uzun süre sistemden çekilmesinin ekonomiye zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıktı.

“EŞİTLİK” TARTIŞMASI GÜNDEMDEYDİ

Hükümet, kadınlar üzerindeki görünmez bakım yüküne dikkat çekerek zorunlu hizmetin “ek bir yük” olacağını, bunun da eşitliği ileri götürmek yerine geri itebileceğini savundu. Alzheimer ve yaşlı bakımının büyük bölümünü üstlenen kadınların zorunlu hizmetle birlikte çifte yükle karşılaşacağı ifade edildi.

Seçmenler aynı gün yapılan diğer referandumda, 50 milyon İsviçre frangını aşan bağış ve mirasları yüzde 50’lik yeni bir ulusal vergiyle iklim fonuna aktarmayı öngören teklifi de büyük farkla reddetti.

Teklif, İsviçre’nin 2050’de net sıfır emisyon hedefine ulaşması için yeni bir finansman kaynağı yaratmayı amaçlıyordu. Hükümet ise bu düzenlemenin yaklaşık 2 bin 500 zenginin ülkeyi terk etmesine yol açabileceğini belirterek karşı çıkmıştı.

İSVİÇRE STATÜKOYU KORUDU

Referandum, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından pek çok Avrupa ülkesinin savunma kapasitesini güçlendirdiği bir dönemde gerçekleşti. Ancak İsviçre, tarafsızlık doktrinini koruyarak zorunlu hizmeti genişletme yönündeki baskıları reddetmiş oldu.

Her yıl yaklaşık 35 bin İsviçreli erkek zorunlu askerlik ya da sivil hizmet görevine başlıyor. Zorunlu hizmeti tamamen kaldırmak veya genişletmek yönündeki tartışmalar ise ülkede uzun süredir sürüyor.

İsviçre’de yılda dört kez yapılan ulusal referandumlar, ülke siyasetinde belirleyici bir rol oynuyor. Son oylamada hem toplumsal eşitliği hem de iklim finansmanını hedefleyen iki önemli reform önerisi de seçmenlerden destek bulamadı.