İsviçre, Rusya'ya karşı yaptırımları genişletti

17 Mart 2022 Perşembe, 00:00

Tarafsızlığı ve uluslararası barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen ve 28 Şubat'ta Rusya'ya karşı Avrupa Birliği (AB) ile aynı yaptırımları uygulama kararı alan İsviçre Federal Hükümeti, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları genişleterek, 200'den fazla Rus iş insanı, oligark ve kuruluşu yaptırım listesine aldı.

Hükümetten bugün yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanı Guy Parmelin'in "Rusya'nın Ukrayna'da uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmesiyle bağlantılı" 200'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanmasını onayladığı belirtildi.

Açıklamada, "İsviçre'nin yaptırım listesi şimdi tamamen AB'ninkiyle aynı" ifadesi kullanıldı.

197 Rus vatandaşına mali yaptırım ve seyahat kısıtlaması getirileceği aktarılan açıklamada, ayrıca ilave olarak 9 Rus kuruluşuna da mali yaptırım uygulanacağı ve kararın bugün saat 12.00'den itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Açıklamada, yaptırım kararı alınanların isimlerine yer verilmezken, bu kişiler arasında oligarklar ve önde gelen iş insanları olduğu kaydedildi.

İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından bu ülkeyi "en güçlü şekilde" kınadığını duyurmuştu.

AB ise İsviçre'nin Rusya'ya karşı kendisiyle aynı yaptırımları uygulama kararını memnuniyetle karşılamıştı.

İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde ABD ve Rusya arasında Ukrayna konulu ikili görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.



