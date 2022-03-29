İsviçre'de binadan düşen aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
İsviçre polisi, bir binadan düşen aileden üç yetişkin ve bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ve bir gencin de ciddi şekilde yaralandığını aktardı.
İsviçre polisi, perşembe günü Montrö kasabasındaki yedi katlı bir konuttan düşen aileden üç yetişkin ve bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ve bir gencin ciddi şekilde yaralandığını söyledi.
Polis, kurbanların hepsinin Fransız vatandaşı ve aynı aileden olduğunu söyledi.
ABC'nin haberine göre, yaşamını yitirenler arasında 40 yaşındaki bir adam, adamın 41 yaşındaki eşi, ikiz kardeşi ve çiftin 8 yaşındaki kızı olduğu belirlendi. Çiftin 15 yaşındaki oğlunun ise ağır yaralandığını aktarıldı.
Polis, yetkililerin "bu trajedinin kesin koşullarını ve nedenlerini belirlemek için" soruşturma başlattığını söyledi. "Olay sırasında dairede başka bir kişinin varlığı soruşturmanın bu aşamasında hariç tutulabilir" dedi.
Bölge polis sözcüsü Alexandre Bisenz, Associated Press'e verdiği demeçte, İsviçre basınında beş kişinin bir binadan atladığı yönünde çıkan haberleri hemen doğrulayamadığını söyledi.
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