İtalya’da sokaklar karıştı: Polisle göstericiler karşı karşıya geldi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Torino'da kamuoyunda "Askatasuna" adıyla bilinen ve 1996’dan bu yana sosyal merkez olarak kullanılan binanın, emniyet güçlerince 18 Aralık'ta boşaltılmasının ardından kentte bugün protesto yürüyüşü yapıldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı gösteride bir grup, boşaltılan sosyal merkez binasına yürümek isteyince polisle karşı karşıya geldi.

Çıkan olaylar sırasında güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak göstericilere müdahale ederken, bazı göstericiler de taş, havai fişek, ses çıkaran patlayıcı maddeler ve şişelerle karşılık verdi. Polis, bazı noktalarda coplu müdahalede bulundu.

Bazı göstericiler de yollara barikatlar kurmak için çöp kutularını devirip ateşe verdi.

Çıkan olaylarda 9 güvenlik görevlisi yaralandı.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, güvenlik güçlerinin Torino’daki müdahalesinin dengeli olduğunu kaydetti.

Torino’daki olaylara ilişkin olarak, sağ koalisyon hükümetini oluşturan partiler göstericileri suçlarken, muhalefetteki sol partiler ise iktidarı hedef aldı.

"Askatasuna" adıyla bilinen sosyal merkez, son dönemde mevzuata aykırı kullanıldığı ve kentte son haftalarda bazı suç teşkil eden olaylara karışanların barındığı gerekçesiyle gündemdeydi.

Piantedosi, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Torino'daki Askatasuna'nın boşaltılmasının devletten bu tür merkezleri farklı maksatlı kullananlara açık bir mesaj olduğunu belirtmişti.