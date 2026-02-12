Son Dakika... Tahliyesine itiraz edilmişti: Zeydan Karalar için yeni karar

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte 5 ismin tahliye edilmesine savcılığın yaptığı itiraz reddedildi.
Bir üst mehkeme, tahliye kararını usule uygun bularak savcılığın itirazı hakkında ret kararı verdi.
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan itirazı inceledi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararınının gerekçesini “yerinde bularak”, itirazın reddine karar verdi.
TAHLİYESİ KESİNLEŞEN DİĞER 5 İSİM
Tahliyesi kesinleşen diğer 5 kişi şöyle:
Mehmet Ataş, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş.