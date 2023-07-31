İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrılmalıyız

Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:07

Güncelleme: 31.07.2023 - 10:07

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Corriere della Sera gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Guido Crosetto, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmanın "korkunç" bir karar olduğunu ve meselenin Pekin ile ilişkilere zarar vermeden bu plandan nasıl çıkılacağı olduğunu söyledi.

Crosetto, dört yıl önce bir önceki hükümet döneminde alınan bu kararın "ihracatı arttırmak için çok az işe yaradığını, Çin'in İtalya'ya yaptığı ihracatın ise arttığını" dile getirdi.

Crosetto, "Yeni İpek Yolu'na katılma kararı, Çin'in İtalya'ya ihracatını katlayan ancak İtalya'nın Çin'e ihracatı üzerinde aynı etkiyi yaratmayan doğaçlama ve acımasız bir eylemdi. Bugünkü mesele, Pekin ile ilişkilere zarar vermeden Kuşak ve Yol Girişimi'den nasıl geri adım atılacağıdır. Çünkü, Çin'in bir rakip olduğu doğru ama aynı zamanda bir ortak" dedi.

Crosetto ayrıca, Pekin'in "giderek artan iddialı tutumları", "dünyadaki en büyük askeri varlığa sahip olma hırsı" ve "Afrika'da genişleme hedefleri" konusundaki endişelerini belirterek, "Hedeflerini saklamıyorlar, açıkça ortaya koyuyorlar" diye konuştu.

Perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hükümetinin Kuşak ve Yol Girişimi konusunda karar vermek için Aralık ayına kadar vakti olduğunu belirterek, yakında Pekin'e gideceğini açıkladı.

İtalya, 2019 yılında Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılan tek batılı ülke oldu.

Bu yılın Mart ayında açıklanan verilere göre Çin, 2008 ile 2021 yılları arasında Kuşak ve Yol Girişimi borçları altında sıkıntıya giren ülkeleri kurtarmak için 240 milyar dolar harcadı.