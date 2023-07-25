İtalya'dan tahıl anlaşması çıkışı: Anlaşmaya varılması gerekiyor

Yayınlanma: 25.07.2023 - 09:39

Güncelleme: 25.07.2023 - 09:41

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma'da düzenlenen BM Gıda Sistemleri Zirvesi çerçevesinde TASS'a konuştu.

Antonio Tajani, "Bir anlaşma bulunması gerektiğini düşünüyoruz, çünkü mesele Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmadan ziyade tahılsız kalan Afrika ülkeleri. Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin arabuluculuk girişimini destekliyoruz" dedi.

Tajani, İtalya'nın Rusya ile geçmişteki geleneksel iyi ilişkileri göz önüne alındığında arabuluculuk rolünü sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin bir soruya, "BM ile birlikte bu savaşta barışçıl bir çözüm bulunması için çalışıyoruz" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Tahıl anlaşması 17 Temmuz'da Rusya tarafından tek taraflı olarak fes edildi. Moskova, tarımsal ihracatın önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin anlaşmaların Rusya ile ilgili hükümlerinin hiçbir zaman uygulanmadığını kaydetti.

Rusya, anlaşmaların gıda tedarikini en yoksul ülkelere yönlendirmeyi amaçlamasına rağmen, Ukrayna tahılının büyük kısmının zengin Batı ülkelerine gittiğini savundu.

Kremlin, Rus tarafının koşulları yerine getirilir getirilmez tahıl girişimini yeniden canlandırmayı düşüneceğini açıkladı.