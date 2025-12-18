İtalya'yı karıştıran duvar yazıları: 'Giorgia’yı vur'

İtalya’nın kuzeyindeki Varese kenti yakınlarında bulunan Busto Arsizio’da, bir binanın duvarına İtalyanca “Giorgia’yı vur” ifadesi yazıldı.

Yazının yanına, aşırı sol terör örgütü Kızıl Tugaylar’ın simgesi olan yıldız ile örgütün baş harfleri çizildi.

Tehdit içeren slogan, merkez sol Demokratik Parti’ye ait ofislerin duvarında ortaya çıktı. Demokratik Parti, olayı sert bir dille kınadı.

İtalyan polisi, karabinyerlerle işbirliği içinde olayla ilgili soruşturma başlattı. Söz konusu olayın, iki gün önce yine Busto Arsizio’da bu kez aşırı sağcı Lig Partisi’nin ofisleri yakınında görülen benzer bir yazının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Her iki olayda da aynı sloganın ve Kızıl Tugaylar’ın simgesi olan beş köşeli yıldızın kullanıldığı aktarıldı.

ÜÇÜNCÜ BENZER OLAY

Yetkililer, yaklaşık 10 gün önce de Orta İtalya’daki Lucca kenti yakınlarında aynı tehdidin, kimliği belirsiz kişiler tarafından duvarlara yazıldığını hatırlattı.

İtalya’da son dönemde tekrarlanan bu yazılar, Başbakan Giorgia Meloni’ye yönelik güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.

KIZIL TUGAYLAR

Kızıl Tugaylar, 1970 yılında Alberto Franceschini, kız arkadaşı olan Margherita "Mara" Cagol ve Renato Curcio tarafından kurulan solcu militan bir örgüttür. Marksist Kızıl Tugaylar örgütünün amacı silahlı mücadele vererek devrimci bir devlet kurmak ve İtalya'yı Batı Bloğu'ndan çıkarmaktı.

1978 yılında İtalya Hristiyan Demokrat Partisi başkanı ve İtalya başbakanı Aldo Moro'yu kaçırdılar ve öldürdüler. 1984'teki bölünmenin ardından iki fraksiyona ayrılan örgüt, 1989'da Soğuk Savaş'ın bitimine kadar zorlukla ayakta kalabildi ve şu anda orijinal üyelerinden hiçbiri kalmamış zayıf bir örgüt konumundadır. 1970'ler boyunca Kızıl Tugaylar yaklaşık 14 bin şiddet eyleminden sorumlu tutulmuşlardır.

Örgütün sloganı "Bir kişiyi vur, yüz kişiyi eğit" olmuştur. Eylemlerine ufak çaplı kundaklama ve bombalamalarla başlayan örgüt 1974 yılından itibaren devletin kalbine saldırma stratejisini benimsemiştir.

Bu plan dahilinde savcılar, yargıçlar, güvenlik güçleri, profesörler, teknokratlar hedef seçilmiş; birçok kişiye suikast yapılarak öldürülmüştür.

Bu stratejinin ilk eylemi de 1974 yılında Cenova'da kaçırılan yargıç Mario Sossi olmuştur. Bu eylemden sonra Mario Sossi serbest bırakılsa da Kızıl Tugaylar'ın saldırıları İtalya'da şiddetini arttırarak devam etmiştir.

ALDO MORO'NUN ÖLDÜRÜLMESİ

Kızıl Tugaylar 1978 yılında Aldo Moro'yu kaçırmışlardır. Moro'yu 55 gün rehin tuttuktan sonra isteklerinin yerine getirilmediğini öne sürerek kendisini öldürmüş, cesedini yol kenarına park etmiş bir aracın bagajına yerleştirmişlerdir.

Kaçırılma süreci ve ardından yaşanılanlar 2003 yapımı Buongiorno Notte filminde işlenmiştir.

Aldo Moro cinayetinden sonra İtalya çapında güvenlik güçleri tarafından sürekli takip edilen Kızıl Tugaylar 80'li yılların başında yakalanan militanların itirafları sonucunda büyük ölçüde çökertilmiş, lider kadrosunun çoğu yakalanmıştır.

90'lı yıllara girilirken değişik fraksiyonlara ayrılan Kızıl Tugaylar etkinliğini büyük ölçüde yitirmiş, eylemleri yok denecek kadar azalmıştır.