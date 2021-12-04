İtalya’da dinozor sürüsü kalıntıları keşfedildi

04 Aralık 2021 Cumartesi, 11:14

İtalya’nın Trieste kentine yakın eski bir kireç taşı ocağı olan Villaggio del Pescatore’de ilk kez bir dinozor sürüsünün kalıntılarının keşfedildiği belirtildi. Paleontologlar, ‘Bruno’ adı verilen ve şimdiye kadar ülkede bulunan en büyük ve en eksiksiz dinozor kalıntısının da sürü içerisinde yer aldığını açıkladı.

Bologna Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, ortaya çıkarılan dinozor iskeletlerinin 80 milyon yıl önce yaşayan ‘Tethyshadros insularis’ türüne ait olduğu belirtilerek, “Ortaya çıkan olağanüstü iskeletler Tethyshadros insularis türüne aittir; özellikle de İtalya'da bulunan en büyük dinozoru temsil eden ‘Bruno’ ismi verilen yeni bir dinozor da dahil olmak üzere en az 7 örnek var” ifadeleri yer aldı.

80 MİLYON YIL ÖNCESİNE UZANIYOR

Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada, daha önceden bulunan türlere yapılan analizlerden ortaya çıkan verilerle bu dinozorların yaşının yeniden tanımlandığı ve başlangıçta varsayılandan 10 milyon yıl daha erken olarak 80 milyon yıl öncesine uzandığı belirtildi.

Öte yandan aynı yerde, fosilleşmiş balık, timsah, deniz sürüngenleri ve hatta küçük kabukluların da bulunduğu bildirildi.