İtalya'dan Ukrayna'ya olumsuz yanıt: Şu anda silah sevkıyatı planlanmıyor
İtalya, şu anda Ukrayna'ya silah sevkiyatının planlanmadığını, ancak bunun dışlanmadığını da belirtti.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin konuştu.
Guido Crosetto, Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatının hazırlanmadığını, ancak bunun göz ardı edilmediğini söyledi.
Crosetto, "Altıncı paketi (Kiev için silah listesi içeren kararname) hazırlamıyoruz. NATO ve Avrupa Birliği içerisinde Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım yapılması konusunda görüşmeler yapılacağını göz ardı etmiyorum" dedi.
Crosetto, Ukrayna'ya önceki İtalyan hükümeti tarafından söz verilen askeri ürünlerin tedarik edileceğini söyledi.
Crosetto ayrıca, ekonomik destek ve sivil altyapının yeniden inşası için Ukrayna'ya fon tahsisinden bahsedildiğini de sözlerine ekledi.
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