İtalyan politikacının yaşadığı talihsiz kaza: 92 yıllık eser bir anda yok oldu

İtalya’da Sardinyalı siyasetçi Emanuele Cani, Roma’daki bir konferans sırasında merdivenlerden düşerek ünlü sanatçı Mario Sironi’nin 1932 tarihli vitray eserini paramparça etti.

Görüntülere yansıyan olayda, Cani dengesini kaybedip merdivenlerden aşağı yuvarlanırken hızını alamadı ve baş aşağı şekilde büyük vitrayın içine çarptı. Şaşkın kalabalık ne olduğunu anlamaya çalışırken, Cani kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Olay, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı resepsiyon sırasında yaşandı. Cani, sosyal medyada yaptığı açıklamada talihsiz düşüş nedeniyle duyduğu derin pişmanlığı ifade ederek özür diledi.

Yıkılan vitray, modernist sanatçı Mario Sironi tarafından Mussolini yönetiminin 1927 iş reformlarını öven “Labour Charter” (İş Şartnamesi) temasıyla yapılmıştı.

Yaklaşık 75 metrekarelik eser, işçileri, fabrikaları ve altyapı projelerini betimliyor; İtalya’nın sanayileşme hamlesinin sembollerinden biri olarak kabul ediliyordu.

SİRONİ: TARTIŞMALI AMA ÖNEMLİ BİR MODERNİST

20. yüzyılın en etkili İtalyan modernistlerinden biri olan Mario Sironi, eserlerinde fütürizm ve dramatik ağır tonları bir araya getiren bir üslup benimsiyordu.

Her ne kadar faşist rejimle bağları nedeniyle tartışmalı bir figür olsa da, sanat tarihçileri Sironi’yi İtalyan sanatında dönüm noktası sayıyor.