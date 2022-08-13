Japon Bakan tartışmalı tapınağı ziyaret etti
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura'nın, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağını ziyaret ettiği bildirildi.
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu Ağustos 1945'in yıl dönümü kapsamında, tartışmalı Yasukuni tapınağına geldi.
Yasutoşi, yaptığı basın açıklamasında, 8 Temmuz'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo'yu andığını ifade etti.
10 Ağustos'ta yapılan kabine revizyonunda Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı olarak görevlendirilen Yasutoşi, Japonya'nın kalkınması ve barış için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu söyledi.
Yasutoşi, Japonya'nın savaş sonrasındaki refahını önceki kuşakların fedakarlıklarına borçlu olduğuna işaret etti.
Japonya'nın teslim olduğu 15 Ağustos 1945'e atıfta bulunan Yasutoşi, tapınağı "sessiz bir ortamda" ziyaret etmek istediği için söz konusu günün yıl dönümünden iki gün önce buraya geldiğini belirtti.
İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar
- Festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
- Hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı
- 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'
- Banka müdürünün rehin alındığı olayda yeni gelişme
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
- 540 gramlık parmak bebeğe kök hücre mucizesi
- 'BALKIZ' doğaya bırakıldı
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- 'Senin bineceğin tek otobüs...'
- Yeni skandal polislik sınavı mı?
- 'Emniyet'teki dostlarını arayıp...'
- Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan yanıt
- En yüksek oran hangi partide çıktı?
- Resmi Gazete'de yayımlandı
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- 'Sapasağlam girdi, bayrağa sarılı tabutla çıktı'
- Vali Davut Gül iterek engelledi!