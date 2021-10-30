Japonya depoda bekleyen 82 milyon maske için karar verecek
Japonya'nın yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede tedarik ettiği 82 milyon maskenin kullanılmadığı bildirildi.
Kabine Baş Sekreter Yardımcısı İsozaki Yoşihiko, 2012-20 dönemi Başbakanı Abe Şinzo'nun ismiyle anılan "Abenomask" maskelerine ilişkin konuştu.
İsozaki, Covid-19'a karşı tedarik edilen yaklaşık 82 milyon maskenin fazlalık olduğunu söyledi.
"Hesap hatası" iddialarını reddeden İsozaki, "Tedarik sıkıntısının yaşandığı geçen yıl salgına karşı bu plan etkiliydi" dedi.
İsozaki, fazlalık maskelerin kullanımına yönelik kararı hükümetin vereceğini belirtti.
Kyodo ajansı, 82 milyon maskenin vergi mükelleflerine 11,5 milyar yene (101 milyon dolar), depolarda bekletilmesinin ise 600 milyon yene (5,2 milyon dolar) mal olduğunu aktardı.
Eski Başbakan Abe döneminde oturum kaydına göre her haneye iki adet dağıtılan maskeler, kamuoyunda "dar, küçük ve evlere geç ulaştığı" gerekçesiyle eleştirilmişti.
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