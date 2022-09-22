Japonya ve Filipinler anlaştı: Güvenlik ve enerji alanlarında iş birliğini artıracak
Japonya ve Filipinler güvenlik, enerji ve altyapı alanlarından ikili iş birliğinin artırılmasında anlaştı.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Japonya Başbakanı Kişida Fumio temaslarını sürdürüyor.
Kişida Fumio, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile BM Genel Kurulu marjında buluşarak, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Japonya Dışişleri Bakanlığı'na göre liderler, iki ülkenin güvenlik, enerji ve altyapı alanlarından ikili iş birliğinin artırılması mutabakatına vardı.
Doğu ve Güney Çin Denizi'ne ilişkin bölgesel sorunları ele alan iki lider, Çin'in bölgedeki "ekonomik baskılarına" karşı da fikir alışverişinde bulundu.
Görüşmede, Marcos Jr.'ın yakın bir tarihte Japonya'ya ziyaretinin programlanmasına yönelik taraf hükümetlerin hazırlık yapmasında da karar kılındı.
Bölgede "ekonomik baskı" terimi, Pekin yönetiminin, muhatap ülkelere taviz verdirmek için endüstriyel sübvansiyonları kullanmak olarak tanımlanıyor.
Görüşme, haziran sonu Filipinler'de göreve gelen Marcos ile Ekim 2021'de başbakanlığı üstlenen Kişida arasında ilk görüşme olarak kayda geçti.
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