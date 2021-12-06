Japonya'da 'Omicron' varyantına karşı takviye doz önlemi
Japonya, yeni tip koronavirüsün "Omicron" varyantına karşı, takviye dozun uygulama hızını artırmayı planlıyor.
Janponya ulusal kanalı Fuji TV'ye konuşan Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Kihara Seiji, yeni varyanta karşı aşının 3. dozunun uygulamasını hızlandıracaklarını söyledi.
Sağlık Bakanlığının 2. ve 3. doz arasında uyguladığı "8 aylık süre" şartına değinen Kihara, "imkanları el verdiğince" bu koşulu kısaltacaklarını belirtti. Kihara, merkezi hükümetin "gerekli kapasite gözetilerek" müddet şartını "en az 6 aya indirilmesi" için yerel idarelerle çalışmaya başladığını aktardı.
Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, kamu yayıncısı NHK'ye verdiği röportajda, ülke geneli 3. dozlara yönelik "tedarik problemi" yaşanmayacağını açıklamıştı.
Hükümet, sağlık çalışanlarına öncelik verilerek, Kovid-19'a karşı takviye doz uygulamasını ülke genelinde 1 Aralık itibarıyla başlatmıştı. Japonya’da vaka sayısı 1 milyon 728 bin 311’e, can kaybı sayısı 18 bin 376’ya yükseldi. Yoğun bakım servislerinde 29 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.
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