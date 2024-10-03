Japonya'dan Rusya çıkışı: Son derece üzücü

Yayınlanma: 03.10.2024 - 14:37

Güncelleme: 03.10.2024 - 14:37

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Rus uçağının 23 Eylül'de Japon ulusal hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bunun Rusya tarafından reddedilmesine tepki gösteren Hayaşi, "Rus tarafında Japonya'nın protestolarının ciddiye alındığının söylenememesi son derece üzücü. Japonya'nın bu hava sahası ihlaline ilişkin tutumunu ilettik ve bunun tekrar yaşanmasını önlemek için güçlü önlemler alınması yönünde çağrıda bulunduk" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, Moskova'nın 23 Eylül'de "IL-38" devriye uçağının Japon Denizi üzerinde uçtuğu iddiasını teyit edemediğini bildirmişti.

Zaharova, "Japonya, diplomatik kanallar aracılığıyla bu konuda bizi protesto etmeye çalıştı. Rusya, geçerliliği doğrulanan hiçbir bilgimiz bulunmadığı için bu girişimi reddetti" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın "Tokyo'nun bu tür konuları siyasallaştırmasının ters etki oluşturacağını" savunan Zaharova, konunun ilgili kanallardan tartışılması gerektiğini belirtmişti.

Rusya'ya ait "IL-38" devriye uçağının, Hokkaido bölgesinin kuzeybatısındaki Rebun Adaları civarında Japon hava sahasını en fazla bir dakika süreli olmak üzere 3 kez ihlal ettiği öne sürülmüştü.

Hayaşi, geçen hafta, "Kara sularımızı ve hava sahamızı koruma kararlılığıyla karşılık vereceğiz. Rusya'ya çok sert bir protestoda bulunduk ve bir daha olmamasını talep ettik" açıklamasında bulunmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığı, ihlallerin ardından havalanan Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) uçağının uyarı niteliğinde işaret fişeği kullandığını duyurmuştu.

Isı ve ışık yaydığı bilinen "işaret fişeklerinin" Öz Savunma Kuvvetlerince (SDF) karşı önlem niteliğinde uyarı amacıyla fırlatıldığı belirtilmişti.

Hava sahası ihlalinin, Rusya ve Çin'in geçen ay Japon Denizi'nde başlattığı "Beibu/Interaction 2024" ortak deniz askeri tatbikatının ardından gelmesi dikkati çekmişti.