Johnson tedbiri elden bırakmıyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rus ordusu tarafından kullanılmak üzere Hindistan üzerinden kaçırılan silahları engelleyeceğini söyledi.
Guardian'ın haberine göre; Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2024 yılının başına kadar devam edeceğini kabul eden Johnson, Hindistan'a ihraç edilen İngiliz silahlarının Rus ordusuna geçmesini sağlayan yasal boşlukları kapatacağını söyledi.
Johnson, Rusya'ya teknoloji ürünleri ihracatı yasağına dikkat çekerek, “Bunu sıkı tuttuğumuzdan emin olmak istiyoruz. Herhangi bir açıklığa izin vermediğimizden emin olacağız. Rusya'ya herhangi bir yol ile malzeme gitmemesini sağlamak için adımlar atacağız" dedi.
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