Johnson tedbiri elden bırakmıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rus ordusu tarafından kullanılmak üzere Hindistan üzerinden kaçırılan silahları engelleyeceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2022 Pazar, 13:51
Johnson tedbiri elden bırakmıyor
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Guardian'ın haberine göre; Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2024 yılının başına kadar devam edeceğini kabul eden Johnson, Hindistan'a ihraç edilen İngiliz silahlarının Rus ordusuna geçmesini sağlayan yasal boşlukları kapatacağını söyledi. 

Johnson, Rusya'ya teknoloji ürünleri ihracatı yasağına dikkat çekerek, “Bunu sıkı tuttuğumuzdan emin olmak istiyoruz. Herhangi bir açıklığa izin vermediğimizden emin olacağız. Rusya'ya herhangi bir yol ile malzeme gitmemesini sağlamak için adımlar atacağız" dedi.


Rusya-Ukrayna Savaşı

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