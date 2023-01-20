Kızına saldıran horozu öldürüp yemek için kızarttı
Magan Schmidt adındaki bir kadın, kızını gagaladığı için evcil horozunu öldürüp, ardından yemek için kızarttıktan sonra sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
Magan Schmidt adındaki bir kadın, "huysuz" horozu HeiHei'nin kızına saldırması sonucu çileden çıktı.
Kızın yüzünde ve boynunda çizik izleri ve kesikler oluştu.
Schmidt, daha sonra sildiği bir Facebook paylaşımında horozu yere yatırıp kesmekten başka çaresi olmadığını iddia etti.
Schmidt, sildiği paylaşımda, "Sonunda olan oldu. Arka bahçemizdeki huysuz horozumuz HeiHei bebeğe saldırdı. Verdiğinden daha fazla zarar vermediği için çok şanslıydık. Yarım santim, bir gözünü kaybedebilirdi! Yine de, hak ettiğini buldu! Konu bebekleri olunca anne oyun oynamaz" ifadelerini kullandı.
Schmidt'in bu hareketi sosyal medyada tepkilere yol açtı. Bazıları Schmidt'i desteklerken, bazıları ise horozun öldürülmeyi hak etmediğini düşündü.
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